Могильный отреагировал на то, что Кучеров обогнал его в НХЛ

Бывший советский и российский нападающий Александр Могильный отреагировал на то, что форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров превзошёл его достижение в НХЛ. Напомним, хоккеист «молний» опередил по набранным очкам за карьеру Могильного и вышел на чистое четвёртое место в рейтинге бомбардиров НХЛ среди российских игроков в регулярных сезонах.

«Хочу поздравить Никиту. Он молодец! Но ничего нового — он наш великий игрок. Никите ещё играть и играть. Думаю, это не последний рекорд, который он побил. У него всё впереди. Это только вопрос времени, когда он побьёт рекорды», — сказал Могильный в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

В активе Кучерова 1034 очка (370+664) в 831 матче, у завершившего карьеру Могильного — 1032 очка (473+559) в 990 матчах.