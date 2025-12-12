«Эдмонтон» поместил защитника в долгосрочный список травмированных

29-летний защитник «Эдмонтона» Джейк Уолмэн был перемещен в долгосрочный список травмированных (LTIR). Характер его повреждения и сроки восстановления не раскрываются.

Уолмэн не выходит на лед в матчах регулярного чемпионата НХЛ с 21 ноября. В текущем сезоне он провел 17 игр и набрал 10 (3+7) очков при полезности «минус 3».

«Ойлерс» также отправили в стандартный список травмированных форвардов Джека Рословика (10+8 за 23 игры) и Коннора Клаттенбурга (1+0 в 5 играх).

Канадский клуб идет на седьмом месте в Западной конференции, набрав 34 очка за 31 матч.