«Эдмонтон» поместил защитника в долгосрочный список травмированных

«Эдмонтон» поместил Уолмэна в долгосрочный список травмированных. Защитник не играет с 21 ноября
29-летний защитник «Эдмонтона» Джейк Уолмэн был перемещен в долгосрочный список травмированных (LTIR). Характер его повреждения и сроки восстановления не раскрываются.
Уолмэн не выходит на лед в матчах регулярного чемпионата НХЛ с 21 ноября. В текущем сезоне он провел 17 игр и набрал 10 (3+7) очков при полезности «минус 3».
«Ойлерс» также отправили в стандартный список травмированных форвардов Джека Рословика (10+8 за 23 игры) и Коннора Клаттенбурга (1+0 в 5 играх).
Канадский клуб идет на седьмом месте в Западной конференции, набрав 34 очка за 31 матч.
