Спортивный директор «Металлурга» оценил положение Кузнецова в клубе

Спортивный директор «Металлурга» Евгений Бирюков поделился мнением о положении Евгения Кузнецова в клубе. 33-летний форвард провел 13 матчей и набрал 7 (0+7) очков.

– Эксперты всю осень хвалили летнюю селекцию «Металлурга». Что о ней скажете?

– Опять-таки давайте обсудим этот вопрос весной. Мы подбирали игроков под наш стиль, пока вектор их развития нас радует.

Владимир Ткачев – лучший бомбардир чемпионата, он способен еще больше забивать. Есть прогресс и у других дебютантов команды. При этом у всех есть резервы – и личные, и командные.

– Евгений Кузнецов?

– Большой мастер, к которому все вернется через работу. В тренировочном процессе, в быту наша молодежь многое берет у Евгения, учится.

Посмотрите на прогресс, например, связки Канцеров – Силантьев. Или на совсем молодых игроков. Они проходят рядом с Кузнецовым и другими нашими мастерами высшую школу.