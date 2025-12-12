«Ак Барс» интересуется Глотовым. Казанцы хотят выменять форварда «Трактора» еще с прошлого сезона («Бизнес Online»)

По информации «Бизнес Online», «Ак Барс» заинтересован в приобретении форварда Василия Глотова из «Трактора».

«Ак Барс» интересуется нападающим «Трактора»
Отмечается, что казанский клуб еще с прошлого сезона проявляет интерес к игроку, но пока неизвестно, возможен ли этот переход.

В текущем FONBET чемпионате КХЛ Глотов провел 36 матчей и набрал 17 (5+12) очков при полезности «минус 10».

