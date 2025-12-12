Экс-нападающий сборной России высказался о допуске юниоров на турниры

Артюхин о допуске России: «На МЧМ мы не успеваем, но будем надеяться, что ИИХФ допустит на ЮЧМ. Это было бы здорово, динамика пошла хорошая»
Бывший форвард сборной России Евгений Артюхин поделился мнением о возможном допуске российских юниоров к международным соревнованиям.
Ранее МОК рекомендовал допускать российских юношей в индивидуальных и командных видах спорта к турнирам с флагом, гимном и национальной символикой.
«Пошла позитивная тенденция. Конечно, на следующий молодежный чемпионат мира мы уже не успеваем, но будем надеяться, что ИИХФ допустит наших ребят на юниорское первенство планеты. Это было бы здорово. По крайней мере, динамика пошла хорошая», – сказал Артюхин.
