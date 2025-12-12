Вратарь «Сочи» прокомментировал вызов в сборную «Россия 25» на Кубок Первого канала

Самсонов об игре за «Россию 25»: «Всегда приятно надеть майку сборной. С Ротенбергом разговаривал насчет этого – 10 лет прошло с моего последнего приезда»
Вратарь «Сочи» Илья Самсонов прокомментировал вызов в сборную «Россия 25» на Кубок Первого канала.
– Получается, вы давно не играли за сборную?
– Да, с Романом Борисовичем Ротенбергом разговаривали насчет этого. По-моему, десять лет прошло с моего последнего приезда. Всегда приятно надеть майку сборной, увидеться с ребятами – с кем-то давно не виделся, а с кем-то познакомился. Это положительные эмоции.
Еще столько молодых игроков сейчас, и это возможность передать опыт и пообщаться. Тем более в сборной такая сумасшедшая организация, здесь все есть. Просто очень круто.
– Роман Ротенберг, видно, что живет сборной и этим турниром.
– Да, он передает всем игрокам, всему персоналу, чтобы не относились к этому спустя рукава. Настрой максимально серьезный и приходится за ним тянуться, – сказал Самсонов.