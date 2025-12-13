Курящий Macan на службе в элитном спецназе Росгвардии попал на видео

© Соцсети

Рэпер Macan (настоящее имя — Андрей Косолапов), несущий срочную службу в элитном спецназе Росгвардии, попал на видео. Его заснял курящим повар дивизии оперативного назначения имени Дзержинского, сообщает Telegram-канал Mash.

На видео молодой человек в красном колпаке из окна снимает видео с музыкантом в военном обмундировании, который стоит под деревом с сигаретой.

Выложенный в сеть ролик увидели сотрудники службы защиты гостайны и наказали повара, отправив на гауптвахту на срок до 30 дней. Сам Косолапов замечание за курение в неположенном месте не получил.

В конце ноября стало известно, что его распределили в центр спецназначения «Витязь». В задачи отряда входит борьба с терроризмом и пресечение массовых беспорядков, а за все время его существования минимум 16 «витязей» стали Героями России. Там Косолапов пройдет физическую, огневую и специальную подготовку, а затем займется обеспечением безопасности граждан на территории Московского региона.