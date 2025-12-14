Ничушкин вышел на 35-е место по голам в НХЛ среди россиян

«Колорадо» обыграл «Нэшвилл» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Встреча в Денвере завершилась со счетом 4:2. Российский нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин забил гол.
Также отличились Натан Маккиннон, Джек Друри и Виктор Олофссон.
У «Нэшвилла» отличились Джонатан Маршессо и Тайсон Йост. Российский нападающий Федор Свечков отдал результативную передачу.
«Колорадо» набрал 53 очка и занимает первое место в Западной конференции. «Нэшвилл» (28 очков) — идет 15‑м.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Колорадо Эвеланш» (Денвер) — «Нэшвилл Предаторз» (Нэшвилл) — 4:2 (2:1, 1:0, 1:1)
Голы: МакКиннон, 1:26. Друри, 11:47. Олофссон, 29:57. Ничушкин, 56:26. — Марчессо, 12:37 (бол.). Джост, 58:57.