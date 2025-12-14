Овечкин опередил Ягра и вышел на 10‑е место в НХЛ по очкам в большинстве

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин вышел на 10‑е место в НХЛ по очкам в большинстве.

© Washington Capitals

«Вашингтон» проиграл «Виннипегу» в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 1:5. Овечкин в большинстве отдал результативную передачу на Джейкоба Чикрана. Теперь в активе россиянина стало 611 очков. Он опередил Яромира Ягра (610) и вышел на 10‑е место по числу очков в большинстве в регулярных чемпионатах НХЛ. Рекордсмен — Уэйн Гретцки (890).

Также Овечкин вышел на 51‑е место по числу передач в регулярных чемпионатах НХЛ. У него 743 передачи. Он опередил Дени Потвена (742). Лидер по этому показателю — Гретцки (1963).