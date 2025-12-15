«Сибирь» подписала нападающего «Нефтехимика»

Состав «Сибири» пополнил нападающий Максим Сушко в результате обмена с «Нефтехимиком». Об этом сообщает пресс-служба новосибирского клуба. Команда из Нижнекамска получила денежную компенсацию. Соглашение рассчитано до конца текущего сезона.

Ранее Максим уже выступал за «Сибирь» и провёл 125 матчей, где заработал 15 (7+8) очков. Также нападающий играл в московском и минском «Динамо». Всего в рамках Континентальной хоккейной лиги Сушко провёл 194 игры, в которых записал на свой счёт 30 (13+17) очков.

«Сибирь» занимает последнее, 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции с 26 очками после 34 матчей.