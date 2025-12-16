Главный тренер «Флориды Пантерз» Пол Морис отметил игру вратаря «пантер» Сергея Бобровского в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Тампа‑Бэй Лайтнинг».

«Наши лучшие игроки показали себя с лучшей стороны. Сергей сделал два или три сейва в начале игры, когда мы вышли вперёд. Быстрый выход в атаку и наша игра в меньшинстве — вот что стало ключевым. Забивать голы и не позволять большинству соперника отметиться в статистике — вот два главных фактора», — приводит слова Мориса официальный сайт НХЛ.

В ночь с 15 на 16 декабря мск на льду «Бенчмарк Интернейшнл-Арены» в Тампе (США, штат Флорида) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Флорида Пантерз». Гости выиграли встречу со счётом 5:2.