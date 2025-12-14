Сборная Швеции стала победителем швейцарского этапа Евротура

Сборная Швеции стала победителем финского этапа Евротура и завоевала Кубок Карьяла. Это первый этап текущего Евротура.

Шведская сборная выиграла все три матча. На втором месте в турнирной таблице расположилась сборная Чехии. Третье место заняла Финляндия, а последнее — сборная Швейцарии. В общей таблице после двух этапов Евротура также лидирует шведская сборная.

Швейцарские хоккейные игры — это ежегодный международный хоккейный турнир, проводимый в Швейцарии в рамках Евро-хоккейного тура. В турнире принимают участие национальные команды из Швеции, Чехии и Финляндии. Мероприятие организуется Швейцарской федерацией хоккея (SIHF) и спонсируется авиакомпанией SWISS International Air Lines.