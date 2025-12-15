Капризов вышел на второе место в списке лучших снайперов "Миннесоты"

«Миннесота» уверенно обыграла «Бостон» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счетом 6:2.

Ключевой фигурой игры стал российский нападающий Кирилл Капризов. Он оформил дубль и отдал одну результативную передачу. Эти шайбы стали для форварда 205-й в составе «Миннесоты» в регулярных чемпионатах лиги. Таким образом, Капризов вышел на второе место в истории клуба по этому показателю, сравнявшись с Микко Койву. Абсолютным рекордсменом остается Мариан Габорик, на счету которого 219 голов.

В текущем сезоне россиянин провел 33 матча, в которых набрал 37 очков — 20 заброшенных шайб и 17 результативных передач. Другие российские хоккеисты, принимавшие участие во встрече, результативными действиями не отметились. В составе «Миннесоты» без очков остались Владимир Тарасенко, Яков Тренин и Данила Юров. У «Бостона» не отличился защитник Никита Задоров.

После этой победы «Миннесота» занимает третье место в Центральном дивизионе, набрав 43 очка в 33 матчах. «Бостон» располагается на четвертой строчке Атлантического дивизиона с 38 очками после аналогичного количества встреч.

Следующий матч «Миннесота» проведет дома против «Вашингтона» в ночь на 17 декабря по московскому времени. «Бостон» в это же время сыграет на своей площадке с «Ютой».