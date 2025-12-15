Иван Демидов установил рекорд «Монреаля» XXI века

Российский форвард Иван Демидов помог «Монреаль Канадиенс» обыграть «Эдмонтон Ойлерз» в матче регулярного сезона НХЛ (4:1) и вошёл в историю клуба.

© Чемпионат.com

Демидов стал автором заброшенной шайбы. Этот гол позволил россиянину достичь отметки в 25 очков в сезоне всего за 32 матча — это четвёртый результат среди новичков клуба в истории и первый в XXI веке.

Быстрее всех из новичков такое количество очков в сезоне набирал лишь Кьелл Далин.

25 матчей — Кьелл Далин (1985/86). 29 матчей — Ги Лафлёр (1971/72). 30 матчей — Матс Наслунд (1982/83). 32 матчей — Иван Демидов (2025/26). 32 матчей — Крис Челиос (1984/85).

Напомним, у Демидова семь голов и 18 ассистов в 32 матчах.

