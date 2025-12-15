«Адмирал» расторг контракт с главным тренером Леонидом Тамбиевым, сообщает пресс-служба клуба. Сообщается, что соглашение расторгнуто по инициативе клуба.

«На посту главного тренера Леонид Григорьевич провёл 269 матчей, одержал 109 побед при 160 поражениях. Он стал первым тренером, который вывел дальневосточную команду во второй раунд плей-офф. Хоккейный клуб «Адмирал» благодарит Леонида Григорьевича за работу и желает успехов в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Тамбиев был отстранён от работы в «Адмирале» 6 декабря. Отметим, что Тамбиев возглавлял дальневосточный клуб с ноября 2021 года.