Генменеджер «Авангарда» поддержал повышение потолка зарплат в КХЛ

Генменеджер «Авангарда» Сопин считает, что в КХЛ нужно увеличить потолок зарплат: «Жизнь дорожает, инфляция. Контракты улетают вверх – хоккеисты нижних звеньев претендуют на 30+ млн»
Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин считает, что в КХЛ нужно увеличивать потолок зарплат.
На данный момент потолок зарплат в лиге составляет 900 миллионов рублей на клуб. В следующем сезоне произойдет повышение до 950 миллионов, еще через сезон – до 1 миллиарда рублей.
«Если бы на моем месте был мой коллега из «Нефтехимика» или «Северстали, то у них, наверное, было бы свое мнение. У «Спартака» – свое. Но как генменеджер «Авангарда», да, считаю, что надо увеличивать [потолок]. Может быть, не в космических пропорциях. Потому что все равно жизнь дорожает, инфляция, объективные моменты. Жизнь стала дороже. Может быть, у меня был не совсем долгий путь именно в большом хоккее. Но когда я начинал работать, наверное, топовый хоккеист получал в районе 60, 65, 70 миллионов [в год], то сейчас контракты улетают вверх, и уже у нас, по сути, хоккеисты нижних звеньев претендуют на зарплаты 30 плюс миллионов», – сказал Алексей Сопин.
