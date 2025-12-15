Генменеджер «Авангарда» поддержал повышение потолка зарплат в КХЛ

Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин считает, что в КХЛ нужно увеличивать потолок зарплат.

На данный момент потолок зарплат в лиге составляет 900 миллионов рублей на клуб. В следующем сезоне произойдет повышение до 950 миллионов, еще через сезон – до 1 миллиарда рублей.