Нападающий не попал в заявку на выездные матчи «Салавата Юлаева»

Нападающий «Салавата Юлаева» Шелдон Ремпал не попал в заявку на выездные матчи команды. При этом на данный момент хоккеист не значится в списках травмированных. Клуб опубликовал состав на выездную серию, где отсутствует Ремпал. Уфимцы сыграют с «Ак Барсом» 16 декабря и «Северсталью» 18 декабря.

В нынешнем сезоне 30-летний нападающий провёл 11 игр, в которых отметился четырьмя заброшенными шайбами и девятью результативными передачами.

«Салават Юлаев» подписал контракт с Шелдоном Ремпалом 27 октября 2025 года. В прошлом сезоне 30-летний канадец набрал 61 (31+30) очко в 68 встречах регулярного чемпионата и 21 (8+13) — в 19 играх плей-офф за «Салават Юлаев».