«Лада» и ЦСКА обменялись защитниками

Хоккейные клубы «Лада» и ЦСКА произвели обмен, в результате которого защитник Мак Холлоуэлл продолжит карьеру в составе московских «армейцев», а защитники Колби Уильямс и Николай Макаров будут выступать за тольяттинскую команду.

© hclada.ru

30-летний Уильямс провёл в КХЛ за «Адмирал» и ЦСКА 203 матча, в которых набрал 44 (4+44) очка при показателе полезности «+17».

22-летний Макарову провёл 101 матч за ЦСКА в Континентальной хоккейной лиге. Он набрал 7 (1+6) очков, при показателе полезности «+11». Николай является обладателем Кубка Гагарина в сезоне-2022/2023.