Нападающий «Авангарда» похвалил Отара Кушанашвили

Василий Пономарев: «Отар Кушанашвили много правильного говорит, если мыслить, а не просто ряху разинуть. Нашей элите можно у него поучиться»
Нападающий «Авангарда» Василий Пономарев в интервью Спортсу’’ ответил на вопрос по поводу рефлексии от чтения книг.
– Ты много читаешь и производишь впечатление человека, который часто копается в себе. Это та самая рефлексия от книг?
– Я оооочень много копаюсь в себе. И чем больше копаюсь, тем больше ответов нахожу. Но не сказал бы, что все дело в чтении или конкретно в литературе.
Сейчас вот налег на детективы – не просто читаю, а задумываюсь, почему именно этот персонаж – плохой герой, какие улики против него, а какие зацепки у следователей. Постоянная игра мыслей.
Но очень много можно почерпнуть из кино, сериалов, развлекательных шоу. Если мыслить, а не просто разинуть ряху, то много правильного говорит Отар Кушанашвили. Нашей элите можно у него поучиться.
Сериалы – «Бригада», «Штрафбат», «Операция «Карпаты». Последний – сейчас, наверное, политически правильный: как в Закарпатье отлавливали бандеровцев, внедрялись в их банды.
Если разобраться, в любые времена были хорошие и плохие люди. В книге «Рассуждение советом» архимандрита Иоанна Крестьянкина есть классная фраза: «И в монастыре не все спасаются, и в миру не все погибают», – сказал Василий Пономарев.
Мэрайя Кэри выступит на церемонии открытия Олимпийских игр-2026 в Италии
Мэрайя Кэри выступит на церемонии открытия Олимпийских игр-2026 в Италии
Экс-жена Сафонова подала новые иски – относительно здоровья вратаря «ПСЖ». Она утверждает, что близорукость Матвея может негативно влиять на его реакцию при дальних ударах (Sport Baza)
Мэрайя Кэри выступит на церемонии открытия Олимпийских игр-2026 в Италии
Мэрайя Кэри выступит на церемонии открытия Олимпийских игр-2026 в Италии
Экс-жена Сафонова подала новые иски – относительно здоровья вратаря «ПСЖ». Она утверждает, что близорукость Матвея может негативно влиять на его реакцию при дальних ударах (Sport Baza)