Тренеры «Автомобилиста» и «Металлурга» возглавят Ural Stars на Матче звезд КХЛ

Главный тренер екатеринбургского «Автомобилиста» Николай Заварухин и его коллега из магнитогорского «Металлурга» Андрей Разин возглавят команду Ural Stars («Звезды Урала») Матча звезд КХЛ 2026 года в Екатеринбурге, сообщает пресс‑служба лиги.

Звездный уикенд стартует 6 февраля матчем за Кубок Вызова. 7 февраля состоится первая часть мастер‑шоу и два полуфинальных матча, а 8 февраля — вторая часть конкурсов на мастерство и решающие игры турнира.

Разин примет участие в Матче звезд второй раз в карьере. Ранее он возглавлял команду дивизиона Харламова в Санкт‑Петербурге в 2023 году. Заварухин впервые назначен тренером команды звездного уикенда.

Прямые трансляции матчей Фонбет Чемпионата КХЛ смотрите на канале «Матч ТВ», а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.