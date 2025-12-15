Хоккеист «Динамо» жил на 20 тысяч рублей в месяц

Нападающий московского «Динамо» Максим Джиошвили рассказал, как учился в США с 17 до 19 лет, а также вспомнил попытки пробиться в молодежку «Динамо» после возвращения в Россию.

– Ты учился два класса в США, когда играл там в хоккей. Заметил разницу с российской школой?

– У меня была необычная школа – лютеранская, с религиозным уклоном. Первые полгода я вообще ничего не понимал, потому что почти не говорил по-английски (смеется). Там я учился в 11-м и 12-м классах. Это был классный опыт.

– После возвращения из США обратно в Россию куда ты перешёл?

– Я вернулся в молодежку «Динамо». Тренировались, и у нас была товарищеская игра: «вышка» против молодежки. И там мне ломают челюсть. В итоге два месяца ходил с закрытым ртом – научился мычать (смеётся).

Когда вернулся со сборов, мне сказали, что в состав не возьмут, потому что я уже взрослый – 19 лет. Потом я перешел в «Витязь», отыграл сезон в молодёжке. На самом деле, непросто, когда в 19 лет тебе говорят, что ты уже старый. Это меня всю карьеру преследует (смеётся).

Но тогда меня очень поддержала моя будущая жена – она верила в меня. В молодежке у меня была зарплата 20 тысяч рублей в месяц, и я жил у неё в квартире. Потом меня начали брать на сборы основной команды «Витязя» 13-м игроком, и там я получил колоссальный опыт, – сказал Джиошвили в интервью для «Хоккейного борта».

Первым клубом в профессиональной карьере Джиошвили стал «Витязь». За московское «Динамо» Джиошвили выступает с 2022 года.