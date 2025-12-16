В «Шанхайских Драконах» раскрыли, как отреагировали на разгром от «Трактора»

Генеральный директор «Шанхайских Драконов» Сергей Белых в интервью «Матч ТВ» заявил, что такие матчи, как в Челябинске против «Трактора», отрезвляют и приводят в тонус.

26 ноября «Шанхайские Драконы» крупно уступили «Трактору» в матче регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ. Матч прошел в Челябинске и завершился поражением гостей со счетом 0:9.

— Как руководители «Шанхайских Драконов» сдержались от резких мер после поражения в Челябинске со счетом 0:9? После такого разгрома нередко могут разогнать половину команды.

— Сдержаться было тяжело, пришлось терпеть. Но важно понимать причину такого счета. У нас ведь тоже есть некоторый опыт. Помню, как «Авангард» был разгромлен «Металлургом» в одном из кубковых матчей. Но та серия осталась за нами, мы всё равно стали чемпионами. Хотя после тех 1:7 казалось, что всё очень плохо.

Конечно, лучше не проигрывать 0:9. Но такие матчи очень отрезвляют и приводят в тонус. Хорошо, когда это случается в первой половине сезона, когда всё можно исправить. Нужно разобраться, выяснить причины неудачи. И у нас сформировалось определенное понимание, как это вышло, — сказал Белых «Матч ТВ».

«Шанхайские Драконы» с 36 очками занимают девятое место в турнирной таблице Западной конференции.

Полностью интервью с Сергеем Белых читайте на сайте «Матч ТВ» 16 декабря.