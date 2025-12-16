Дерипаску выдвинули на пост главы Федерации хоккея с мячом России

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев сообщил, что ряд региональных федераций хоккея с мячом выдвинули Олега Дерипаску на пост президента Федерации хоккея с мячом России.
«В связи со скоропостижным уходом из жизни президента Федерация хоккея с мячом России Бориса Скрынника на 26 декабря назначена внеочередная конференция организации. Ряд регионов выдвинул на этот пост предпринимателя, мецената Олега Владимировича Дерипаску. Министерство спорта России поддерживает кандидатуру и окажет содействие в проведении конференции. Изменения в ФХМР назрели давно, требуется ревизия и обновление управленческой команды в русском хоккее, в том числе в регионах. Русский хоккей в нашей стране любят, в него в общей сложности играет более 50 тысяч человек, а смотрят – сотни тысяч, а иногда и миллионы. Олег Дерипаска хорошо известен как человек, который на протяжении многих лет последовательно поддерживает российский спорт и, в частности, русский хоккей. Он финансирует программы поддержки детско-юношеского спорта в регионах и крупнейшие спортивные инфраструктурные проекты, в том числе к Олимпийским играм в Сочи 2014 года. Его управленческий опыт, ресурсы и готовность лично участвовать в работе Федерации хоккея с мячом России станут хорошим подспорьем для развития этого традиционного и любимого в нашей стране вида спорта. Кроме того, одна из актуальных задач федерации – возобновление рабочих отношений с Международной федерацией бенди по участию спортивных сборных команд России по хоккею с мячом в международных соревнованиях. Убежден, Олег Владимирович справится, освежит команду, привнесет новые подходы и технологии в управление русским хоккеем», – сказал Дегтярев.
