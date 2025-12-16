Корешков назначен главным тренером «Трактора»

Главным тренером «Трактора» назначен Евгений Корешков. Соглашение со специалистом рассчитано до конца сезона-2025/2026. Об этом сообщает пресс-служба челябинского клуба. Ранее об этом сообщал «Чемпионат».

Напомним, 55-летний специалист вошёл в тренерский штаб челябинского клуба 21 ноября 2025 года. В качестве тренера Корешков работал в «Металлурге-2», «Стальных Лисах», «Металлурге», «Барысе», ЦСКА и СКА. Два Кубка Гагарина он завоевал вместе с ЦСКА, в котором работал в качестве ассистента главного тренера с 2019 по 2022 год.

В текущем сезоне КХЛ «Трактор» располагается на шестом месте в турнирной таблице Восточной конференции, имея в своём активе 35 очков после 36 встреч. Чёрно-белые проиграли четыре матча кряду. В последней встрече перед паузой на Кубок Первого канала «Трактор» дома с крупным счётом уступил московскому «Динамо» — 4:8.