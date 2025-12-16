Тренер СКА по состоянию здоровья пропустит матч с «Шанхайскими Драконами»

Главный тренер СКА Игорь Ларионов пропустит матч КХЛ против «Шанхайских Драконов», сообщает пресс‑служба петербургского клуба.

© ХК СКА

Во вторник СКА примет «Шанхайских Драконов» в матче регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ, встреча начнется в 19:30 мск.

Исполнять обязанности главного тренера в матче с китайским клубом будет Юрий Бабенко. Ларионов пропустит встречу по состоянию здоровья. Ожидается его возвращение к следующей игре.

СКА с 39 очками располагается на седьмой строчке турнирной таблицы Западной конференции, «Шанхайские Драконы» с 36 очками занимают девятое место.

Прямые трансляции матчей КХЛ смотрите на канале «Матч ТВ», а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.