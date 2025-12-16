«Сибирь» прервала трехматчевую победную серию «Авангарда» в КХЛ

Новосибирская «Сибирь» одержала победу над омским «Авангардом» в домашнем матче регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ.

Встреча в Новосибирске завершилась со счетом 4:2 (1:1, 2:1, 1:0). В составе хозяев дубль оформил Семен Кошелев, также отличились Антон Косолапов и Чейз Приски. За «Авангард» забивали Эндрю Потуральски и Константин Окулов.

«Сибирь» с 28 очками занимает 11‑е место в турнирной таблице Восточной конференции, «Авангард» потерпел первое поражение после трех побед и с 45 очками идет третьим на Востоке.

В следующем матче новосибирский клуб 19 декабря примет «Адмирал» из Владивостока, «Авангард» днем раньше на выезде сыграет с нижнекамским «Нефтехимиком».

Прямые трансляции матчей КХЛ смотрите на «Матч ТВ» и каналах холдинга, а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Сибирь» (Новосибирская область) — «Авангард» (Омск) — 4:2 (1:1, 2:1, 1:0)

Голы: Кошелев, 19:29, 32:49. Косолапов, 20:44 (бол.). Приски, 59:59. — Потуральски, 7:57 (бол.). Окулов, 39:02 (бол.).