«Автомобилист» уступил «Барысу» на домашней площадке в Екатеринбурге

В Екатеринбурге на стадионе «УГМК-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Автомобилистом» и казахстанским «Барысом». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:1.

© ХК "Автомобилист"

Дублем в составе «Барыса» отметился Семён Симонов. Ещё один гол забил Майк Веккионе. Две результативные передачи на свой счёт записал Самат Данияр. К 38-й минуте матча «Барыс» вёл со счётом 2:0. «Автомобилист» смог размочить счёт лишь на 51-й минуте матча, когда голом в большинстве отметился Максим Осипов с передач Рида Буше и Артёма Каштанова. Голом в пустые ворота в концовке матча отметился форвард «Барыса» Макс Уиллман.