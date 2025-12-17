Нападающий подписал полноценный контракт с ХК «Динамо»

Нападающий Ансель Галимов подписал полноценный контракт с московским «Динамо», сообщается на сайте клуба КХЛ.

© ХК «Динамо»

Соглашение с 34‑летним форвардом рассчитано до 31 мая 2026 года. В конце ноября Галимов присоединился к «бело‑голубым», заключив пробный контракт.

Галимов в сезоне‑2025/26 играл за омский «Авангард». Ранее он выступал за московский «Спартак», нижнекамский «Нефтехимик», «Сочи», череповецкую «Северсталь», новокузнецкий «Металлург», за «Динамо» хоккеист играл на протяжении двух сезонов. Галимов всего провел 698 матчей в КХЛ и набрал 228 очков (118 шайб и 110 результативных передач).

«Динамо» с 48 очками занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции. В ближайшем матче «бело‑голубые» в четверг примут казахстанский «Барыс».

