Нападающий СКА высказался об отсутствии Ларионова в матче с «Драконами»

Нападающий петербургского СКА Сергей Плотников заявил «Матч ТВ», что отсутствие главного тренера Игоря Ларионова на матче Фонбет чемпионата КХЛ против «Шанхайских Драконов» не повлияло на игру команды.

© ХК СКА

Во вторник СКА обыграл «Шанхайских Драконов» со счетом 4:1 в домашнем матче регулярного сезона. Ларионов пропустил встречу по состоянию здоровья, функции главного тренера исполнял Юрий Бабенко.

— Насколько сильно не хватало Ларионова?

— Штатная ситуация, все болеют, ничего такого.

— Были ли какие‑то новые установки?

— Нет. Тот же тренерский штаб, люди все те же, тактика та же, поэтому ничего не поменялось. Просто был другой главный тренер.

— Соскучились по домашней атмосфере?

— Конечно. Получилось классно, эмоций было больше, на раскатке играла классная музыка. Передаю привет диджею, почаще надо такую музыку включать. Семь матчей на выезде, тем более последним был Дальний Восток, а это все тяжело. Нужен был новый заряд эмоций, и болельщики нам его дали, — сказал Плотников «Матч ТВ».

СКА с 41 очком занимает шестое место в таблице Западной конференции. В четверг команда Ларионова примет казанский «Ак Барс».

