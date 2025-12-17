Нападающий СКА высказался об отсутствии Ларионова в матче с «Драконами»

Плотников — об отсутствии Ларионова в матче с «Драконами»: «Тактика та же, ничего не поменялось. Просто был другой тренер»
Нападающий петербургского СКА Сергей Плотников заявил «Матч ТВ», что отсутствие главного тренера Игоря Ларионова на матче Фонбет чемпионата КХЛ против «Шанхайских Драконов» не повлияло на игру команды.
Во вторник СКА обыграл «Шанхайских Драконов» со счетом 4:1 в домашнем матче регулярного сезона. Ларионов пропустил встречу по состоянию здоровья, функции главного тренера исполнял Юрий Бабенко.
— Насколько сильно не хватало Ларионова?
— Штатная ситуация, все болеют, ничего такого.
— Были ли какие‑то новые установки?
— Нет. Тот же тренерский штаб, люди все те же, тактика та же, поэтому ничего не поменялось. Просто был другой главный тренер.
— Соскучились по домашней атмосфере?
— Конечно. Получилось классно, эмоций было больше, на раскатке играла классная музыка. Передаю привет диджею, почаще надо такую музыку включать. Семь матчей на выезде, тем более последним был Дальний Восток, а это все тяжело. Нужен был новый заряд эмоций, и болельщики нам его дали, — сказал Плотников «Матч ТВ».
СКА с 41 очком занимает шестое место в таблице Западной конференции. В четверг команда Ларионова примет казанский «Ак Барс».
