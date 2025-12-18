Козлов — о поражении от «Барыса»: думали, что будет легко и возьмём их на мастерстве

Главный тренер московского «Динамо» Вячеслав Козлов высказался о поражении от «Барыса» (2:4).

— Начали неплохо. В первом периоде играли правильно и создавали моменты. Во втором – начались проблемы. Соперник играл намного быстрее. Было видно их желание победить. Мы забили гол в большинстве, но, к сожалению, быстро пропустили. После 1:1 пропустили пару контратак, за что соперник нас и наказал. Наверное, можно сказать, что вратарь выручил «Барыс», а мы не смогли найти ключи к воротам.

– Длинные победные серии обычно плохо влияют на игроков «Динамо», к тому же очевидно далеко не лучшее функциональное состояние после паузы. Что больше повлияло на неудачный результат?

– Думаю, что здесь совокупность факторов. Наверное, «Барыс» сегодня больше хотел победить. А мы вышли и думали, что будет легко и возьмём их на мастерстве и таланте. К сожалению, не получилось.

– Была ли недооценка соперника?

– У меня не было. Я говорил игрокам на собрании, что команда на ходу и выиграла предыдущий матч у «Автомобилиста». Мы готовились. Я знал, что будет тяжёлая игра.

– Максима Моторыгина нельзя обвинить ни в одном из пропущенных голов, но нет ощущения, что ему дико не везёт, когда Владислав находится на скамейке? Может, Подъяпольского не раздевать, когда Максим стартует?

– А у нас не было другого варианта. У нас молодёжка играла вчера, играла сегодня. Не думаю, что там была вина Максима в голах. Не в этом дело, – передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.