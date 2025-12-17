Нападающий «Чикаго» Илья Михеев прервал свою серию игр без очков в НХЛ.

Форвард сделал передачу в матче против «Торонто» (2:3).

31-летний Михеев прервал серию из 14 игр без очков. При этом он продлил серию матчей без голов до 19 (0+2 на отрезке).

Всего он набрал 8 (4+4) баллов в 31 матче нынешнего сезона при полезности «минус 4».

Сегодня Михеев (18:07) нанес 4 броска в створ ворот соперника, применил 1 силовой прием и допустил 2 потери.