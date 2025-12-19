«Вашингтон» обыграл «Торонто» в матче НХЛ

В ночь с 18 на 19 декабря завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча прошла на льду «Кэпитал Уан-Арены» (Вашингтон, США) и закончилась победой хозяев со счётом 4:0.

«Вашингтон» прервал серию из трёх поражений.

У победителей заброшенными шайбами отметились Алексей Протас, Джейкоб Чикран (2) и Джон Карлсон.

Российские нападающие «Кэпиталз» Александр Овечкин и Богдан Тринеев результативными действиями не отметились.

В следующем матче «Вашингтон Кэпиталз» встретится дома с «Детройт Ред Уингз» 20 декабря. «Торонто Мэйпл Лифс» сыграет на выезде с «Нэшвилл Предаторз» 21 декабря.