ХК «Динамо» утвердил главного тренера

«Динамо» утвердило Вячеслава Козлова главным тренером.

«Вячеслав Козлов – главный тренер московского «Динамо»! С 17-го ноября специалист работал с командой в качестве исполняющего обязанности главного тренера. Сегодня наставник утвержден на пост главного тренера бело-голубых. Ранее в роли старшего тренера московского «Динамо» Вячеслав Козлов стал обладателем Кубка Континента (2024) и бронзовым медалистом чемпионата КХЛ (2025). Успехов в работе, Вячеслав Анатольевич 💙», – говорится в сообщении клуба.

Напомним, что в межсезонье Козлов был назначен главным тренером «Сочи», но спустя полтора месяца был уволен – еще до старта Фонбет Чемпионата КХЛ.

Он вернулся в штаб Алексея Кудашова в «Динамо», которого в итоге сменил во главе команды.