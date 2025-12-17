Нападающий СКА высказался о пропущенной шайбе

Нападающий петербургского СКА Николай Голдобин после матча Фонбет Чемпионата КХЛ с «Шанхайскими Драконами» заявил «Матч ТВ», что расстроился из‑за пропущенной шайбы.

© КХЛ

Во вторник СКА обыграл «Шанхайских Драконов» со счетом 4:1 в домашнем матче регулярного сезона. Голдобин отметился двумя заброшенными шайбами в этой игре. При счете 0:0 Голдобин, упав на лед, потерял шайбу, гости организовали быструю атаку и забили гол.

— Как удалось выцарапать шайбу при первом голе?

— Считаю, Рокко Гримальди сделал всю работу без клюшки, заблокировал человека, а я просто подобрал шайбу и сделал свое дело.

— Почему долго не удавалось реализовать большинство?

— Бывает, что не сразу приходит. Я очень рад, что забили «5 на 3». До гола Сереги Плотникова было момента три стопроцентных.

— Ваш второй гол — это бросок на удачу?

— Каждый раз жена и мама мне говорят: «Бросай по воротам». Иногда я их не слушаю, иногда думаю про себя: «Ну‑ну, буду бросать». В итоге, не размышляя, с разворота бросил и забил. Просто знал, где ворота примерно.

— Момент с пропущенной шайбой — это вы поскользнулись?

— Нет, это не я! Мне кажется, там снайпер какой‑то был или резинку натянули. Не знаю, что там было. Конечно, расстроился, но точильщик сказал, что там реально конек был сбит сильно. Так что не я виноват.

Да, расстроился, завелся. Подумал, что нужно исправлять ситуацию, и исправил, — заявил Голдобин «Матч ТВ».

СКА с 41 очком занимает шестое место в таблице Западной конференции. В четверг команда Игоря Ларионова примет казанский «Ак Барс».

Прямые трансляции матчей КХЛ смотрите на канале «Матч ТВ», а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.