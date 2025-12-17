«Сибирь» обменяла защитника в «Ладу»

Хоккейные клубы «Лада» и «Сибирь» произвели обмен, в результате которого состав тольяттинской команды пополнил защитник Александр Лукин. Новосибирский клуб получил денежную компенсацию.

21-летний Лукин является воспитанником подмосковного «Витязя». В КХЛ Лукин провёл за «Сибирь» 35 матчей и набрал три очка.

В текущем сезоне КХЛ «Лада» занимает 10-е место в таблице Западной конференции. До зоны плей-офф тольяттинцам не хватает 16 очков.

Новосибирская «Сибирь» расположилась на последней, 11-й строчке в таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги, отставая от зоны плей-офф на четыре очка.