Комтуа ответил, на какой матч в НХЛ похоже дерби «Динамо» и «Спартака»

Нападающий «Динамо» Макс Комтуа сравнил дерби со «Спартаком» с принципиальными матчами НХЛ между «Анахайм Дакс» и «Лос-Анджелес Кингз».

— Как отдохнули? Успели восстановиться за неделю?

— Безусловно, было хорошо как бы подзарядить батарейки, чтобы все смогли залечить свои небольшие травмы, полученные в первой части регулярки. В матче со «Спартаком» мы выполнили свою работу. Нелегко играть после восьмидневного перерыва, даже если тренируешься, это уже не то же самое, так что мы определённо довольны тем, как сыграли.

— Видно, с какой страстью вы играете. Чувствуете принципиальность дерби?

— Да, мне нравится, как проходят эти матчи. Нравится и то, как они проводятся. Это напоминает мне игру «Анахайма» с «Лос-Анджелес Кингз». Думаю, появление Георгиева в воротах «Спартака» изменило эту команду. Поэтому мы счастливы каждый раз, когда можем выиграть у «Спартака».

— Как думаете, почему характер игры получился таким? Нейтральный зритель иногда будто мог и заснуть.

— Полагаю, это отчасти из-за перерыва, трудно играть, когда выпадаешь из ритма. Мы знали, что игра может закончиться со счётом 1:0, а может, и 2:0, поэтому придерживались нашего плана. Не усложняли задачу и нашли способ победить, — сказал Комтуа в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Тамарой Харинской.