«Амур» обыграл «Адмирал»

В Хабаровске на стадионе «Платинум-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Амуром» и владивостокским «Адмиралом». Встреча завершилась в пользу хозяев со счётом 3:1.

Голами в составе «Амура» отметились Олег Ли, Илья Талалуев, Ярослав Лихачёв. За «Адмирал» заброшенной шайбой отметился Егор Петухов. Ворота команд защищали голкиперы Максим Дорожко и Адам Гуска.

Таким образом, «Амур» сравнял счёт в сезонной серии с «Адмиралом». На данный момент команды одержали по две победы. «Амур» и «Адмирал» в этом сезоне проведут между собой ещё два матча.