В «Динамо» рассказали, на какой срок рассчитан контракт с Козловым

В московском «Динамо» рассказали, на какой срок рассчитан контракт с Вячеславом Козловым
Генеральный директор московского «Динамо» Сергей Сушко заявил, что контракт с главным тренером Вячеславом Козловым подписан до конца текущего сезона. Ранее специалист исполнял обязанности главного тренера.
— На какой срок рассчитан контракт с Козловым?
— Пока до конца сезона.
— Какие-то другие кандидаты обсуждались? Или сегодняшнее решение было принято единогласно и без обсуждений?
— Скажу так: от добра добра не ищут.
— Тренерский штаб продолжит свою работу в прежнем составе или могут быть какие-то изменения?
— Могут быть, скорее всего, ещё дополнения, – сказал Сушко в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.