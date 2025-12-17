Хоккейный агент оценил уровень сборной России

Известный хоккейный агент Шуми Бабаев рассказал про перспективы российской сборной на международном уровне, если она будет допущена к турнирам.

© ФХР

«Для того, чтобы понимать реальный уровень нашей сборной, мы должны играть на международной арене. Тогда мы поймём, насколько мы сильны или слабы, чего нам не хватает. Только чемпионаты мира и Олимпиады дают ответы на вопросы, как развивается наш хоккей» - сказал Бабаев.

Российские национальные сборные по хоккею с февраля 2022 года отстранены от международных соревнований решением Международного олимпийского комитета(МОК) и Международной федерации хоккея(ИИХФ). В дальнейшем данное решение неоднократно продлевалось.

Из-за этого сборная России не сыграет на Зимних Олимпийских играх 2026 года в Милане.

11 декабря 2025 года МОК принял решение допустить Россию и Беларусь до международных соревнований на юношеском уровне. Данное решение распространяется и на командные виды спорта. ИИХФ позже заявила, что примет это решение во внимание.