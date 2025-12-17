Вратарь "Сочи" сравнил жизнь в США и России

Вратарь хоккейного клуба "Сочи" Илья Самсонов считает, что в России жить комфортнее, чем в США. Его комментарий приводит "Спорт-Экспресс".

"Думаю, мне комфортнее в России. Все-таки это родина. Все говорят на русском, ты знаешь людей, многие вопросы можешь решить быстрее. Не нужно звонить агентам и спрашивать: "А это как, а вот это?" Здесь больше своими силами. В целом жить проще. Продукты вкуснее, еда вкуснее. Я не знаю, что еще нужно для нормальной жизни. Мне в России очень нравится", - сказал Самсонов.

Самсонову 28 лет, он является воспитанником магнитогорского "Металлурга", с которым становился обладателем Кубка Гагарина в 2016 году. С 2019 по 2025 год он выступал в Национальной хоккейной лиге за "Вашингтон", "Торонто" и "Вегас". В ноябре Самсонов подписал контракт с "Сочи".