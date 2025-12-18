«Флорида» обыграла «Лос-Анджелес» в матче НХЛ

«Флорида Пантерз» одержала победу над «Лос-Анджелес Кингз» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ.

© НХЛ

Встреча в Санрайзе завершилась со счетом 3:2 (0:1, 2:0, 1:1) в пользу хозяев. В составе победителей шайбы забросили Антон Лунделль, Картер Вераге и Сэм Беннетт. Брэд Маршан сделал две результативные передачи.

Российский вратарь «Флориды» Даниил Тарасов отразил 27 из 29 бросков в створ.

У гостей отличились Йоэль Армиа и Кевин Фиала. Российский нападающий «Кингз» Андрей Кузьменко очков не набрал.

«Флорида» одержала третью победу подряд в текущем сезоне НХЛ, команда с 38 очками располагается на девятой позиции турнирной таблицы Восточной конференции.

«Лос-Анджелес» проиграл в четвертый раз кряду. «Кингз» занимают седьмую строчку на Западе, набрав 37 очков.

В следующем матче «Флорида» 20 декабря примет «Каролину Харрикейнз», «Лос-Анджелес» на день раньше сыграет на выезде с «Тампа-Бэй Лайтнинг».