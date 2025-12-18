Российский вратарь «Флориды» оценил свою игру в матче с «Лос-Анджелесом»

Голкипер «Флориды Пантерз» Даниил Тарасов прокомментировал победу в матче с «Лос-Анджелес Кингз» (3:2). Российский вратарь отразил 27 из 29 бросков.

«Я просто старался сохранять спокойствие, потому что в начале игры было не так много бросков, и я мог сосредоточиться на каждом из них. Ребята отлично сыграли на бросках с дальней дистанции и в зоне перед воротами. Я старался сосредоточиться на том, чтобы, если что-то случится, просто быть готовым помочь ребятам. Очень рад этому, важная победа для нас», — цитирует Тарасова пресс-служба клуба.

26-летний Тарасов в текущем сезоне провёл за «Флориду» 11 матчей, в которых одержал четыре победы с процентом отражённых бросков 90,6%.