Якубов вошел в тренерский штаб «Динамо»

Равиль Якубов вошёл в тренерский штаб московского «Динамо», где занял должность старшего тренера, сообщает пресс-служба бело-голубых.

Также, днем ранее «бело‑голубые» сообщили об утверждении Вячеслава Козлова на посту главного тренера команды.

Якубов является продуктом академии московского «Динамо».

Играл за команду на протяжении семи сезонов (1990-1996, 2001-2002).

В составе бело-голубых трижды становился обладателем Кубка МХЛ, многократным победителем международных турниров, абсолютным чемпионом России. Завершил карьеру в 2005-м году.

В 2007-м Якубова пригласили на должность тренера в хоккейную школу московского «Динамо», затем он стал ассистентом главного тренера основной команды, вместе с которой выиграл Кубок Шпенглера в 2008 году. Покинул клуб в 2010-м году.

После этого Якубов входил в тренерский штаб нижнекамского «Нефтехимика», затем — «Витязя».

С 2018 по 2024 год он работал в ЦСКА - завоевал вместе с клубом три Кубка Гагарина и три Кубка Континента.