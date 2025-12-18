Нападающий ХК «Спартак» оценил изменения в тренерском штабе

Нападающий московского «Спартака» Михаил Мальцев прокомментировал произошедшее изменения в тренерском штабе столичного клуба.

© ХК «Спартак»

«В целом если говорить, то принципиальных измнений не было: главный тренер у нас тот же, игра такая же. Не могу сказать за защитников, возможно, немного поменялось меньшинство в деталях. В нападении другой тренер, другой подход, да. Но требования всё те же» - сказал Мальцев.

24 ноября руководство «Спартака» уволило из тренерского штаба Алексея Ковалёва и Игоря Кравчука. На двух этих специалистов была возложена вина за последние результаты красно-белых в КХЛ. Параллельно с этим, старший тренер молодёжной команды москвичей Олег Кваша вошёл в тренерский штаб основной команды.

В турнирной таблице Западной конференции КХЛ «Спартак» занимает седьмое место с 40 очками на своём счету после 36 игр. Красно-белые проиграли три последние игры чемпионата: на выезде «Барысю», «Авангарду» и московскому «Динамо».

Следующую игру в КХЛ столичный клуб сыграет в Петербурге против местного СКА.