Будущее "Ростова" в чемпионате России по хоккею определится после 21 декабря

Вопрос дальнейшего выступления "Ростова" в чемпионате России по хоккею определится после совещания руководства клуба с властями Ростовской области 21 декабря. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор клуба из Ростова-на-Дону Тоомас Кулль.

Ранее "Ростов" объявил о том, что в связи с отсутствием финансирования снялся с розыгрыша Олимпбет - Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ) сезона-2025/26.

"Нам не выделяют финансирование. Каким образом мы будем продолжать выступление, пока не знаем. Будет ли клуб выступать в лиге, станет понятно после 21 декабря на совещании с региональными властями", - сказал Кулль.

Следующий матч команда должна провести на выезде 20 декабря с "Кристаллом" из Саратова. По словам собеседника агентства, несмотря на такую ситуацию, команда отправилась на ближайший выездной матч.

В пресс-службе Всероссийской хоккейной лиги сообщили, что писем или иных обращений от клуба по этому вопросу не было, лига осведомлена о проблеме финансирования "Ростова" и совместно с клубом работает над решением. В начале декабря стало известно, что "Ростов" переехал на арену вместимостью 3,5 тыс. зрителей. Ранее команда играла в спортивно-развлекательном комплексе, который вмещает 458 зрителей.

В текущем сезоне "Ростов" после 35 матчей занимает последнее, 23-е место в турнирной таблице ВХЛ, в 35 матчах одержав 9 побед.