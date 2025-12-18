Из-за «Торпедо» СКА будет играть на самой старой арене КХЛ

СКА будет единственным клубом КХЛ, чей стадион был открыт в XX-м веке

«Торпедо» переедет на новый стадион в январе 2026 года, сообщил «Матч ТВ» со ссылкой на правительство Нижегородской области.

Болельщики клуба покачались на эмоциональных качелях, ведь пару дней назад глава регионального Минспорта Екатерина Парилова заявила, что срок ввода нового Ледового дворца в эксплуатацию – декабрь следующего года. Начались вопросы: «Как же так, если стадион, по словам чиновницы, готов на 99%?».

Но потом выяснилось, что Парилова некорректно сформулировала ответ. Речь шла лишь о сдачи областью отчетности в Минспорта РФ. Вопрос чисто бюрократический.

Главное для нижегородцев, что уже этой зимой будет открыт стадион, вмещающий 12 164 зрителя. Неизвестно, когда «Торпедо» начнет проводить там свои матчи. Это будет согласовываться отдельно с КХЛ. Думается, к началу плей-офф должны успеть.

Переезд «Торпедо» напрашивался. Команда Алексея Исакова борется за высокие места на Западе, играет в красивый хоккей и стабильно собирает аншлаги. Однако КРК «Нагорный» вмещает всего 5500 человек. Маловато для города-миллионника, где любят хоккей.

К тому же «Нагорный» с большим отрывом был самой старой ареной КХЛ. Стадион был построен еще в 1965 году, за семь лет до Суперсерии СССР – Канада. Дважды он переживал реконструкцию (в 1974, 2007 годах), но надо признать, что арена устарела.

Со следующего года в КХЛ останется только один стадион, открытый в XX-м веке. Вы удивитесь, но на нем играет топ-клуб из второго города страны – питерский СКА. Как же так вышло, что одна из богатейших команд КХЛ будет играть на самом старом стадионе? И причем здесь Путин?

История строительства Ледового дворца и переезд со «СКА Арены»

Ледовый дворец был открыт в апреле 2000 года (да, это считается XX-м веком), за месяц до старта чемпионата мира в Петербурге. Арена вмещает 12 300 человек.

Ледовый дворец строили одновременно с «Ареной 2000» в Ярославле. Оба стадиона должны были принять ЧМ-2000. Однако при их строительстве возникли типичные для 1990-х годов проблемы: задержки зарплат рабочим, большие долги и срыв планов.

Ситуация была критическая, Россия могла опозориться перед мировым сообществом. В 1999 году премьер-министр Владимир Путин собрал совещание, посвященное организации турнира.

Путин потребовал от губернатора Ярославской области Сергея Лисицына дать письменную гарантию, что «Арену 2000» успеют построить в срок. В случае срыва сроков Лисицын должен был покинуть пост. Глава региона не стал подписывать бумагу. Поэтому было решено провести все матчи ЧМ-2000 в Петербурге – в Ледовом дворце и «Юбилейном».

С финансированием строительства Ледового дворца помог Путин, рассказал бывший президент Федерации хоккея Санкт-Петербурга Александр Евстрахин:

«Он (Путин) кому-то позвонил. На следующий день к нам приезжает человек из Минфина. Пообещали выделить 180 миллионов. В декабре 1999-го нам дали гарантии, под которые строители взяли кредиты под два-три процента и пошли работать. Через месяц пошли деньги на достройку, а в конце марта мы уже провели там хоккейный матч. Еще даже света не было – поставили прожектора», – пояснил Евстрахин.

В Ледовом дворце провели матчи ЧМ-2000, включая полуфиналы и финал, «Арену 2000» открыли только осенью 2001 года. Вот так Путин невольно повлиял на то, что в 2026 году СКА будет клубом с самой старой ареной в КХЛ.

Впрочем, у СКА была возможность играть на одном из новейших стадионов России – на «СКА Арене», построенной в 2023 году. Там армейцы провели два неполных сезона. Но летом этого года новое руководство клуба отказалось от такой возможности.

По официальной причине, на реконструкцию закрылась станция метро «Парк Победы», что усложнило логистику. Поэтому в СКА решили, что болельщикам будет проще добираться до Ледового дворца, который располагается через дорогу от станции метро «Проспект большевиков».

По неофициальной причине, бюджет клуба сократили, поэтому стало тяжело оплачивать слишком дорогую аренду «СКА Арены».

Какая причина первостепенная, мы узнаем осенью 2027 года, когда откроют «Парк Победы». К этому времени нынешний арендатор «Шанхай Дрэгонс» должен вернуться на родину в Китай. Главное, чтобы у «Метростроя» и «Драконов» все шло по плану.

Но все-таки получилось забавно, ведь СКА, который пару лет назад ссорил деньгами, теперь играет на арене, построенной еще в прошлом веке. Хотя на деле не все так драматично.

Ледовый дворец все еще остается четвертым стадионом КХЛ по вместимости. Больше вмещают только:

екатеринбургская «УГМК Арена» (12 588);

белорусская «Минск Арена» (15 086);

«СКА Арена» (21 500) – самый большой хоккейный стадион мира.

Морально устаревшим Ледовый не назовешь. Там приятно находиться и проводить время. Не зря на нем любят давать концерты ведущие музыканты страны.

Но все-таки абсурдно, когда хоккейный «хозяин» города ютится на менее современной арене, чем китайские гости.