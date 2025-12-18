Гатиятулин — о Терехове: говорили, что Семёну нужно подтянуть

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин после поражения от СКА (2:3) оценил игру нападающего казанского клуба Семёна Терехова.

«Мы говорили, что Семёну нужно подтянуть в своей игре. Он нас услышал, добавил при игре без шайбы, но сейчас нужно сделать следующий шаг, играть стабильно и держать конкуренцию на уровне КХЛ. Думаю, что казанские журналисты меня поймут. Дал себе слово 10 раз за сезон говорить про реализацию моментов. Используем ещё одну попытку: нас подвела реализация», — передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

В следующей игре Континентальной хоккейной лиги СКА встретится со «Спартаком» в гостях 20 декабря. «Ак Барс» в этот же день сыграет в гостях с «Салаватом Юлаевым».