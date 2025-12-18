Хоккеист "Вашингтона" Тринеев рассказал, что обращается к Овечкину на "вы"

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" Богдан Тринеев обращается к своему одноклубнику Александру Овечкину по отчеству в знак уважения и из-за разницы в возрасте. Об этом игрок рассказал "Спорт-Экспрессу".

"Для кого-то он может быть и на "ты", и просто по имени. Но для меня - нет. Это человек с огромным статусом, большой карьерой, да и разница в возрасте существенная. Я иначе, чем Александр Михайлович, его назвать не могу - просто язык не поворачивается. Он нормально к этому относится. Просто для меня это вопрос уважения. Это легенда, большая личность", - сказал Тринеев.

Тринееву 23 года, в 2020 году он был выбран "Вашингтоном" в 4-м раунде под общим 117-м номером. В текущем сезоне нападающий провел одну игру за клуб в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) и не отметился результативными действиями. В сезоне-2024/25 игрок набрал 22 очка (14 голов + 8 ассистов) в 62 матчах за "Херши Бэрс", который является фарм-клубом "Вашингтона". Ранее Тринеев выступал за московское "Динамо".

Овечкину 40 лет, он был задрафтован "Вашингтоном" в 2004 году под общим первым номером. За столичный клуб россиянин выступает с 2005 года. В прошлом сезоне нападающий стал лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ, превзойдя достижение канадца Уэйна Гретцки. В 2018 году Овечкин в составе "Вашингтона" стал обладателем Кубка Стэнли.

Также Овечкин выступал за московское "Динамо" с 2001 по 2005 год и в сезоне-2012/13. Вместе с бело-голубыми он стал чемпионом России в 2005 году и обладателем Кубка Гагарина в 2013 году.