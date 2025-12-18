Победный буллит минского «Динамо» отменили из-за помехи вратарю «Автомобилиста»

Победный послематчевый буллит нападающего минского «Динамо» Сэма Энаса во встрече с «Автомобилистом» главные судьи встречи отменили из-за помехи вратарю уральского клуба Владимиру Галкину. Форвард гостей проткнул шайбу клюшкой на ленточке ворот.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

В итоге после отмены шайбы главный тренер «Динамо» Дмитрий Квартальнов вынужден был вернуться на лавку команды.

В Екатеринбурге на стадионе «УГМК-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Автомобилистом» и минским «Динамо». Встреча завершилась победой хозяев в серии буллитов со счётом 3:2.