«Салават Юлаев» одержал 700-ю победу в истории КХЛ

В Череповце на стадионе «Ледовый дворец» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Северсталью» и уфимским «Салаватом Юлаевым». Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:1.

Как сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги, эта победа стала для уфимского клуба 700-й в истории КХЛ. «Салават Юлаев» с 33 очками после 36 матчей занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции.

Напомним, в следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Северсталь» встретится с ЦСКА дома 23 декабря. «Салават Юлаев» 20 декабря примет на своём льду «Ак Барс».